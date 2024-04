Duell um den Chefsessel Wer wird Stadtbürgermeister von Manderscheid?

Wer wird neuer Stadtbürgermeister in der Burgenstadt? Der amtierende Bürgermeister von Manderscheid, Günter Krämer, tritt bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr an. Für die Wahl der Stadtbürgermeisterin oder des Stadtbürgermeisters haben sich zwei Kandidaten beworben: Claudia Becker und Rainer Laupichler. Beide Bewerber sind nicht nur in Manderscheid, sondern teils auch weit darüber hinaus bekannt. Wobei Schauspieler Rainer Laupichler mit seinen 250 Film- und Fernsehproduktionen zweifellos die größere Popularität genießen dürfte.