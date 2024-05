Ortsvorsteher-Wahlen am 9. Juni In Morbach hat der Amtsinhaber gleich zwei Herausforderer

Morbach · Nur in drei der 19 Morbacher Ortsbezirke will niemand Ortsvorsteher werden. Im Hauptort bekommt es der Amtsinhaber sogar mit zwei Herausfordern zu tun. In zwei Ortsteilen gibt es Duelle um das Ehrenamt.

06.05.2024 , 07:36 Uhr

Bei der Wahl des Morbacher Ortsvorstehers am 9. Juni könnte es spannend werden: Es gibt gleich drei Kandidaten für das politische Ehrenamt im größten Ortsbezirk der Hunsrückgemeinde. Foto: Ilse Rosenschild