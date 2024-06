Kommunalwahl Morbach: Wofür die neue Wählerinitiative zur Unterstützung von Sahra Wagenknecht eintreten will

In Morbach tritt zur Wahl für den Gemeinderat erstmals die Wählerinitiative zur Unterstützung von Sahra Wagenknecht (WSW) an. Dabei handelt es sich um einen neu gegründeten Verein, dessen Initiator der Hundheimer Rainer Stablo ist. Stablo ist in der Kommunalpolitik ein alter Bekannter: Einst saß er für die Partei „Die Linke“ im Gemeinderat und im Kreistag, hatte sich aber vor fünf Jahren nicht mehr aufstellen lassen und die Linken 2020 verlassen. 2021 kandidierte er als parteiloser Einzelkandidat für einen Sitz im Landtag.