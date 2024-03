Amtsinhaber bekommt Konkurrenz „Ich möchte ein Kümmerer für Thalfang sein“: Warum Stephan Müller als Ortsbürgermeister kandidiert

Thalfang · Thalfang hat viel zu bieten, aber da geht deutlich mehr: So sieht es Stephan Müller. Warum der 56-Jährige als parteiloser Bewerber zur Wahl des Ortsbürgermeisters antritt und was er in dem Ehrenamt gern anpacken würde.

16.03.2024 , 12:32 Uhr

Mehr Gemeinschaft im Dorf: Dafür will sich Stephan Müller einsetzen, falls er am 9. Juni zum Thalfanger Ortsbürgermeister gewählt wird. Foto: Stephan Müller/Privat