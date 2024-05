Kommunalwahl 2024 Das sind die Kandidaten der FWG für den Stadtrat Wittlich

Die Weichen sind gestellt: Auch die Freie Wählergruppe (FWG) Wittlich hat ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 9. Juni aufgestellt. 2019 schaffte es die FWG auf 9,1 Prozent der Stimmen und bekam damit drei von insgesamt 32 Sitzen im Stadtrat. Mit bewährten und neuen Mitgliedern möchte die FWG Wittlich auch in der nächsten Wahlperiode in der Stadtpolitik mitmischen und hat dafür 24 Kandidaten aufgestellt. In der nun endenden Wahlperiode ist die FWG mit Harald Fau, Leo Condne und Renate Petry im höchsten Gremium der Stadt Wittlich vertreten.