Neuer Sendemast in Longkamp Telekom will Mobilfunk an der Mosel verbessern – gilt das auch für das Funkloch auf der Hochmoselbrücke?

Während in den Städten der Mobilfunk-Empfang schon seit vielen Jahren gut ausgebaut ist, gibt es im ländlichen Raum immer noch an manchen Stellen Funklöcher. Eines dieser Funklöcher bei Longkamp ist jetzt geschlossen. Die Telekom hat dafür einen Standort neu gebaut, wie das Unternehmen bekanntgab. Durch den Ausbau vergrößert sich demnach die Mobilfunk-Abdeckung im Ort, und es stehe insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Häufig gibt es auch Empfangsprobleme in Gebäuden, die die Funkwellen abschirmen, was sich ebenfalls durch den Ausbau verbessern soll.