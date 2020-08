Schwimmbadsanierung : Vier Bahnen, eine Rutsche und die Zeit – Kompromiss für Vitelliusbad-Sanierung – Stadtradt soll im September entscheiden

Info

Die Wittlicher Stadtratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen kritisiert die Kostenanalyse der Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt des Freibads. Zuvor hatte es vonseiten der SPD-Fraktion Kritik an dem Zahlenwerk gegeben (wir berichteten).

Unter anderem heißt es in dem Schreiben der Grünen, dass es „interessant ist, dass die BI den Fachgutachten offenbar nur dann Glauben schenkt, wenn diese in ihrem Sinne ausfallen“. Gleichermaßen interessant sei, dass die (von der BI) hinzugezogenen Fachleute es offensichtlich vorzögen, in der Kostenanalyse nicht namentlich zitiert zu werden. Die Kostenanalyse der BI, die für den Neubau des Hallenbads rund zehn Millionen Euro vorsieht, habe in der Investitionskostenaufstellung verschiedene Fehler. „Dem gegenüber steht ein professionelles, in vielen Ausschusssitzungen geprüftes und hinterfragtes und bis ins Detail ausgearbeitetes Angebot eines Architekturbüros mit Spezialisierung auf den Schwimmbadbau“, so die Fraktion.

Zudem gab es unter anderem Kritik an den von der BI aufgestellten Behauptungen hinsichtlich Verkürzung der Schließdauer des Freibads auf eine Saison in der von ihr favorisierten Variante, was laut der Grünen nicht realisierbar ist („In einem Jahr ist der Neubau aber nicht zu bewerkstelligen. Eine deutliche Verkürzung der Schließdauer kann unglücklicherweise somit weder in Variante 1 noch in Variante 2a ermöglicht werden.“) oder hinsichtlich der Höhe der laut BI zur Verfügung stehenden Gewerbesteuereinnahmen, die laut Fraktion niedriger ausfallen.

Als Fazit schreibt Bündnis 90/Die Grünen: „Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Investitions- und laufenden Kosten um jeden Preis und teils gegen jede Logik (von der BI) reduziert wurden, um – egal wie – zu einem günstigeren Ergebnis zu kommen als das, das das Büro Krieger für die Variante 1 errechnet hat.“ Es sei „unverständlich“, warum die Vertreter der BI „nicht einfach anerkennen können, dass die von ihnen favorisierte Variante mittelfristig nicht nur erheblich teurer ist als die vom Rat beschlossene, sondern außerdem in mehrerlei Hinsicht, zum Beispiel was die sich verändernde Förderumgebung angeht, ein finanzielles Risiko für die Stadt darstellt.“