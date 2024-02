Weinwirtschaft Betriebsrat kommt: Mitarbeiter des Unternehmens Langguth in Traben-Trarbach wählen Wahlvorstand

Traben-Trarbach · Die Weingroßkellerei Langguth Erben in Traben-Trarbach bekommt einen Betriebsrat. Das ist das Ergebnis der Betriebsversammlung, die am Donnerstag in dem Unternehmen stattfand.

23.02.2024 , 13:59 Uhr

Die Kellerei Langguth Erben auf dem Mont Royal in Traben-Trarbach soll einen Betriebsrat bekommen. Foto: Winfried Simon

Von Winfried Simon