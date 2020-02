Lesung : Buchvorstellung: Liebe dein zauberhaftes Leben

Esch (red) Konrad Klar stellt am Sonntag, 8. März, ab 18.30 Uhr in der Bürgerhalle in Esch sein neues Buch „Liebe dein zauberhaftes Leben“ vor. Klar ist Autor, Mental- und Businesscoach und lebt in Esch bei Wittlich.



