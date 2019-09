Nachfolge : Konrektorin übernimmt Schulleitung an Traben-Trarbacher Realschule plus

Konrektorin übernimmt Schulleitung an Traben-Trarbacher Realschule plus

Christine Brenner, die zuvor 16 Jahre lang Konrektorin war, wird ab jetzt die Realschule plus in Manderscheid leiten. Foto: Kai Sonnemann

Manderscheid Christine Brenner war 16 Jahrelang die stellvertretende Leiterin der Realschule plus in Manderscheid, jetzt übernimmt sie die Führung.

Christine Brenner beherrscht das ABC als Schulleiterin, so die einführenden und humorvollen Worte von der pädagogischen Koordinatorin Daria Heße. „Neu?“, so Landrat Gregor Eibes, ist Brenner an der Realschule plus in Manderscheid wahrlich nicht. Seit mehr als 16 Jahren formt sie als Konrektorin das Profil der Realschule plus Manderscheid mit.