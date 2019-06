Kommunalpolitik : Neue Räte, neue Bürgermeister

Bernkastel-Kues Die konstituierenden Sitzungen in den Gemeinden der VG Bernkastel-Kues sind terminiert.

Die konstituierenden Sitzungen in den einzelnen Gemeinden der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues stehen an. Auf den Tagesordnungen stehen die Verpflichtung der Ratsmitglieder, Wahlen der Bürgermeister und Beigeordneten sowie Wahlen der Ausschussmitglieder. In Brauneberg, Erden, Gornhausen, Hochscheid, Lösnich und Minheim wird zudem ein Bürgermeister gewählt, da sich für die Kommunalwahl keine Kandidaten beworben hatten. Gleichzeitig werden vielerorts auch ausscheidende Ratsmitglieder verabschiedet.