Umweltbewusste Mobilität Auch mal mit dem Velo zur Arbeit fahren - Radwegenetz soll ausgebaut werden

Immer mehr E-Bikes werden verkauft und auch genutzt. Mehr Menschen fahren Rad - und das nicht nur zu sportlichen oder touristischen Zwecken, sondern auch schlichtweg, um von ihrem Zuhause zum Arbeitsplatz zu pendeln. In den Städten wird dieser Trend schon sehr deutlich, aber auch auf dem Land soll ein verbessertes Wegenetz es Berufspendlern ermöglichen, auf das Auto zu verzichten. Darauf zielt der „Radverkehrs-Entwicklungsplan Rheinland-Pfalz 2030“ ab, der Fördergelder bereitstellt, damit auch auf dem Land entsprechende Konzepte erarbeitet werden können. In der jüngsten Kreisausschusssitzung in Wittlich hat Projektleiter René Pessier einen Zwischenbericht zu einer laufenden Studie vorgestellt. Seit September 2022 arbeitet sein Gutachterbüro „Mobilitätswerk GmbH“ aus Dresden in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung an dieser Studie, die den Kreis 86.870 Euro kostet, von denen das Land 65.152 Euro im Rahmen eines Förderprogramms übernimmt.