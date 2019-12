Musik : Konzert zum Heiligen Abend

Wittlich (red) Es ist bereits Tradition, dass das Blasorchester Wittlich am Heiligabend auf das Weihnachtsfest einstimmt. So werden auch in diesem Jahr die Wittlicher Musiker zusammen mit dem Musikverein Bergweiler am Dienstag, 24. Dezember, ab 17.30 Uhr auf dem Wittlicher Marktplatz Weihnachtslieder spielen.