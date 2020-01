Konzert : Musikschüler geben Konzert in der Synagoge

Wittlich (red) Das Vorbereitungskonzert der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wird am Sonntag, 19. Januar, ab 15 Uhr in der Synagoge in Wittlich veranstaltet.

Die Schüler stellen ihre Wettbewerbs-Programme vor, die Kompositionen verschiedener Stilepochen beinhalten. Zu hören sind Beiträge für Klavier und Drum-Set (Solo) sowie für Holz- und Blechbläser-Ensemble. Der Eintritt ist frei. Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ findet am Samstag, 1. Februar, und Sonntag, 2. Februar, in der Karl-Berg Musikschule in Trier statt.