Konzert : Solisten spielen für den guten Zweck

Thomas Hammes. Foto: TV/Thomas Hammes

Wittlich (red) Anlässlich des 35- jährigen Jubiläums des Lions-Club-Wittlich gibt der erste Solo-Trompeter Thomas Hammes (Foto) des SWR-Symphonieorchesters-Stuttgart am Samstag, 14. März, ab 19 Uhr ein Charity Konzert mit dem Titel „Hammes & Friends“ in der Autobahnkirche St. Paul in Wittlich-Wengerohr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken