Musik : Konzert für die Orgel

Maring-Noviand (red) „Mit Pfeiffen und Sayten“: Unter diesem Motto hat Familie Hansjosten aus Schweich ein festliches Konzert in der Pfarrkirche St. Remigius in Maring zugunsten der historischen Voltmann-Orgel aus dem Jahre 1888 veranstaltet.

Die fünfzehnjährige Julia an der Violine erfreute gemeinsam mit ihren Brüdern Benedikt am Violoncello und Lukas am Klavier die Zuhörer mit Werken von Bach, Vivaldi, Telemann, Schumann sowie Massenets berühmter Meditation aus der Oper Thais in der Fassung für Violine und Klavier. Am Klavier wurden sie von ihrem Vater, Ralf Hansjosten, begleitet.