Konzert : Musikverein lädt zum Konzert „Liebe, Stolz und Leidenschaft“ ein

Musikverein Maring-Noviand. Foto: TV/Musikverein Maring-Noviand

Maring-Noviand (red) Unter dem Motto „Liebe, Stolz und Leidenschaft“ gibt der Musikverein Harmonie Maring-Noviand am Samstag, 30. November, ab 18 Uhr in der St. Remigius-Kirche in Maring ein abwechslungsreiches Konzert.

