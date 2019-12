Konzert : Jüdische Lieder und Texte

Mir lebn ejbik. Foto: TV/Emil-Frank-Institut

Wittlich (red) Zu dem Konzert mit dem Titel „Mir lebn ejbik – Texte und Lieder aus Ghetto und KZ“ lädt das Emil-Frank-Institut für Donnerstag, 19. Dezember, in die Synagoge in Wittlich ein. An diesem Abend stehen Texte und Lieder im Vordergrund, die Hoffnung gaben, den Zusammenhalt der Internierten und ihren Mut zur Gegenwehr oder auch nur zum Durchhalten stärkten.

Auf dem Programm der Musiker Gudrun van Brandwijk (Gesang), Werner Knopp (Klavier) und Hans Ortwin Neuberger (Geige) stehen bekannte wie weniger bekannte Zeugnisse des kreativen Schaffens von erwachsenen wie auch jugendlichen Künstlern. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.