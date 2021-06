Kultur : Lehrer und Schüler an der Orgel

Großlittgen Unter dem Motto „Lehrer und Schüler“ erwartet die Zuhörer am Sonntag, 6. Juni, ab 15 Uhr in der Abteikirche Himmerod eine besondere kirchenmusikalische Stunde in der Himmeroder Abteikirche. Pater Christian Rolke aus Niederprüm und sein Orgellehrer Prof. Thorsten Laux treten in einen improvisatorischen Dialog, der die musikalischen Strömungen und Stile der vergangenen Jahrhunderte Revue passieren lässt.