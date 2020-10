Konzert : Termin verlegt: Patricia Kelly gibt zwei Konzerte

Klausen (red) Das für Donnerstag, 10. Dezember, geplante Konzert mit Patricia Kelly in der Wallfahrtskirche Klausen ist auf Sonntag, 13. Dezember, verlegt und auf zwei Konzerte aufgeteilt. Die Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr und um 19.30 Uhr.

Karteninhaber werden gebeten, sich bis Ende Oktober per E-Mail an veranstaltungen@wallfahrtskirche-klausen.de oder unter Telefon 0176/62311558 zu melden und mitzuteilen, an welchen Termin sie teilnehmen möchten und können.