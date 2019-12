Konzert : Live-Musik mit Piano und Drums

Enkirch (red) Die Band „Dhresen“ gibt am Montag, 23. Dezember, ein Konzert in Toms’ Kneipe und Kultur in Enkirch. Das Konzert unter dem Motto „Kleine Gesten an Tasten und Schlagwerk“ beginnt um 21.30 Uhr.

