Konzert : Double R spielen im Kinopalast

Wittlich (red) Das Kooperationsprojekt zwischen dem Kinopalast und dem Kulturamt Wittlich geht in die nächste Runde. Frank Rohles und seinem Sohn Marc gastieren am Freitag, 30. Oktober, unter dem Namen „Double R“ im Kinopalast in Wittlich.

Vater und Sohn präsentieren Musik und Hits der letzten fünf Jahrzehnte.

Ab 19 Uhr bis etwa 21.30 Uhr stehen die Musiker auf der Bühne. Die Karten kosten 12,90 Euro für erste Reihe und Parkett, VIP-Karten kosten16,90 Euro.