Musik : Konzert mit Gänsehautcharakter

Foto: Monika Monzel. Foto: TV/Monika Monzel

Morbach (red) Die Familie Rizova hat in der Pfarrkirche St. Anna in Morbach ein Konzert gegeben. Juri Rizova war Solohornist an der Nationaloper in Bulgarien und im brasilianischen Symphonieorchester. Die Geigerin Daniela Rizova war 20 Jahre lang Mitglied der Nationaloper in Bulgarien und Brasilien sowie Konzertmeisterin im bulgarischen Jugendorchester.

