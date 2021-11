Konzert : Gospelchor Mittelmosel tritt in der Wallfahrtskirche Klausen auf

Der Gospelchor Mittelmosel nahm in der Wallfahrtskirche in Klausen das Publikum mit in die Welt des Gospelgesangs. Foto: Holger Teusch

Klausen Mitsingen, mitklatschen, ein Konzert nicht nur zum Zuhören: Der Gospelchor Mittelmosel nahm am Samstagabend in der Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung Klausen das Publikum mit in die Welt des Gospelgesangs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Nachweis der Impfung gegen Covid-19 (oder Genesung) blieben die Pandemie-Sorgen vor der Kirchentür. Die Chormitglieder selbst hatten sich am Samstagmorgen noch alle einem Test unterzogen.

Der Gospelchor Mittelmosel nahm in der Wallfahrtskirche in Klausen das Publikum mit in die Welt des Gospelgesangs. Foto: Holger Teusch

Höhepunkt zum Abschluss war „Oh happy Day“, der vielleicht populärste Gospelsong überhaupt. Foto: Holger Teusch