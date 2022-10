Konzert : Projektorchester und Dekanatskantor geben Irish-Folk-Konzert in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Ausflug in die Weiten der grünen Insel: Kompositionen von Georg Friedrich Händel waren in St. Briktius in Bernkastel-Kues zu hören, ein Kammer­orchester­ spielte irische Klänge.

Von Janett Philipps

Schöne irische Weisen, vortrefflich gespielt vom Kammer­orchester­projekt, trafen auf Georg Friedrich Händels Werke, interpretiert von Dekanatskantor Michael Meyer – eine gewagte Kombination. Ob sie gefällt, mag im Ohr des Zuhörers liegen. Jedes für sich jedenfalls ein Ohrenschmaus.

Das Kammer­orchester­projekt trat mit Irish Folk in der St.-Briktius-Kirche in Bernkastel-Kues auf. Foto: Janett Philipps

Die irischen Klänge versetzten die Zuhörer in der St.-Briktius-Kirche in die Weiten der grünen Insel. Die erklärenden Worte der Erzählerin waren dazu nicht nötig, störten aber auch nicht. Die Lieder jedoch, die die Gemeinde aufgefordert war mitzusingen, wollten so gar nicht dazu passen.