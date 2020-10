Konzert : Barock-Trio spielt in Springiersbach

Kölner Barock-Trio Foto: TV/Susanne Duddeck

Bengel (red) Das Kölner Barock-Trio gibt am Sonntag, 8. November, ab 17 Uhr in der Klosterkirche des Karmelitenklosters das erste Konzert in Springiersbach nach der coronabedingten Absage aller Konzerte des Musikkreises Springiersbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken