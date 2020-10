Konzert : Künstlerin zeigt Welt des Rhythmus

Loenie Klein Foto: Trierischer Volksfreund/Leonie Klein/Wolfram Viertelhaus

Wittlich (red) Die Schlagzeugerin Leonie Klein gastiert am Samstag, 31. Oktober, um 18 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich. Das Solokonzert steht unter dem Motto „Schlaglichter“ Neben herkömmlichen Instrumenten wie Trommel, Becken, Vibraphon oder Tamtam werden selbst Straßenschilder und Schrottteile zu Instrumenten umfunktioniert, denen es außergewöhnliche Klänge zu entlocken gilt.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Anmelunter der Telefon 06571/952240 freitags zwischen 16 und 18 oder per E-Mail an Anmeldung.St.Paul@gmail.com