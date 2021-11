Konzert : Jazzfrühstück in familiärer Atmosphäre

Philipp Huchzermaier (links) und Michael Schuh bei ihrem Auftritt im Morbacher Café Heimat. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Gestandene Musiker und ein Publikum, das zum großen Teil nach dem ersten von drei Sets den Raum verlässt: Warum werden in Morbach hochwertige Konzerte nur zögerlich angenommen?

Sanfte Jazzklänge im Morbacher Café Heimat: Bei der jüngsten Auflage dieser Veranstaltungsreihe, zu der das Café an jedem letzten Sonntag im Monat einlädt, sind der Kaiserlauterner Pianist Philipp Huchzermaier und der Morbacher Trompeter Michael Schuh zu Gast. Gleich drei Blöcke haben die beiden Musiker unter dem Motto „Trompete meets Piano“ in ihrem Programm. Sie starten mit Jazzklassikern wie „Just friends“, „Two of us“ und „Georgia on my mind“. Im zweiten Set wechseln sie zu populären Popsongs wie „The Flintstones“, „Summertime“ und „Isn’t she lovely“, bis sie dann im dritten Abschnitt mit Titeln wie „Frosty the Snowman“, „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ und „White Christmas“ zum ersten Advent die Vorweihnachtszeit einläuten. Bereits für März 2020 war im Café Heimat der Auftritt des Duos geplant, ist dann aber wegen der beginnenden Corona-Pandemie abgesagt worden.

Vor allem für Schuh ist das Konzert ein besonderes. Denn der Trompeter, der an diesem Tag auf dem Flügel­horn spielt, stammt aus Morbach. Doch hat er in seinem Heimat­ort seit vielen Jahren nicht mehr gespielt, sagt er. „Für mich ist es ein außergewöhnlicher Auftritt, weil der letzte so lange her ist“, sagt er. Schuh hat deutschlandweit Karriere gemacht. Von 1991 bis 1995 studierte er an der Amsterdamer Hochschule der Künste Jazz und Popularmusik und erlangte 1998 an der Folkwang-Hochschule in Essen sein Diplom. Der vielseitige Trompeter, der seit zwölf Jahren in Hundheim wohnt, arbeitete unter anderem zusammen mit dem Dutch Jazz Orchestra, der Rias Big-Band Berlin, der JazzKantine, der NDR Radio Philharmonie Hannover sowie den Solisten Ack van Rooyen, Benny Bailey, Albert Mangelsdorff, Bob Mintzer, Jiggs Whigham, Gitte Hænning und Bill Ramsey. Doch ist er bei diesen Konzerten eher einer von vielen in einer Bigband oder in einem Orchestergraben, sagt er.

Michael Schuh spielt im Café Heimat auf dem Flügelhorn. Foto: Christoph Strouvelle

Deshalb ist für ihn das Konzert im kleinen Rahmen, bei dem die Zuschauer den Musikern so nah sind und „die Noten umblättern können“, wie er es sagt, eine ganz besondere Herausforderung. Zumal den Musikern durch die wenigen Auftritte seit Beginn der Corona-Pandemie die Routine fehle, berichtet Schuh. „Es ist toll, dass es hier eine Location gibt, die Live-Auftritte veranstaltet.“

Aber würdigen das die Morbacher Zuschauer auch? Im kleinsten Kino Deutschlands sind an diesem Morgen 28 Menschen zum Frühstück erschienen, wie Maja Kirsch vom Café Heimat sagt. Und jene lauschen weniger der Musik, sondern unterhalten sich zwischen Brötchen und Kaffee. Nach dem ersten Set, der ersten von drei Stunden des Konzerts, sind lediglich noch neun Zuschauer am Platz, darunter drei, die zur Verwandtschaft des Pianisten Huchzermaier gehören. Dabei sei man Anfang der Woche mit 40 Frühstücken noch komplett aus­gebucht gewesen. Doch hätten mehrere Gäste wegen des Wiederaufflammens der Corona-Pandemie abgesagt. In zwei Fällen seien die betreffenden Personen nicht erschienen und hätten auch nicht storniert. Ein Teil dieser Plätze sei von anderen Besuchern eingenommen worden. „Wir sind positiv überrascht“, stellt Frank Schnadthorst aus Idar-Oberstein inmitten einer sechsköpfigen Gruppe fest. Das Programm sei ab­wechslungs­reich, die bekannten Lieder gut gespielt. „Es gefällt mir“, sagt er.

„Wir machen das weiter“, sagt Maja Kirsch über das Jazzfrühstück. Von den bisher sechs Konzerten dieser Reihe seien fünf sehr gut gelaufen.