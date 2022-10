Veranstaltung : Das Sinnieren über Verwandlung und Vergänglichkeit

Die Couchies aus Berlin spielen in der Gärtnerei Berg in Morbach. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Drei Tage lang hat der Morbacher Verein Kunst im Gewächshaus einen Mix aus Musik und Bildender Kunst geboten.

Im Gegensatz dazu stehen die Werke von Kerstin Kutschbach-Löffler. Die ausgebildete Holzbildhauerin setzt ihre Objekte nicht nur dem Feuer aus, das in den Holz­elementen neue, spannende Strukturen schafft, die Kutschbach-Löffler mit Farbe herausarbeitet. Sie färbt auch Treibholz, das sie am Mittelmeer­strand findet, sowie Reste von abgestorbenen Kakteen. Bei diesen haben Wind und Wasser bereits einen Umwandlungsprozess zur Vergänglichkeit hin begonnen. „Die organischen Materialien sind klasse“, sagt Sonja Adam aus Lötzbeuren. Diese habe Kutscheid-Löffler mit künstlerischem Auge entdeckt und bearbeitet. Kurz vor dem Übergang zu Asche seien diese erst aus dem Feuer herausgeholt und ihnen mit Farben neues Leben eingehaucht worden.

„Es sind ganz spannende Werke, die wir in diesem Jahr unseren Besuchern zeigen können“, sagt Heiner Berg, erster Vorsitzender des Vereins Kunst im Gewächshaus. Dabei stellen die in einigen Bildern von Constroffer angedeuteten Bäume und die natürlichen Ursprungsmaterialien von Kutschbach-Löffler eine ideale Verbindung zum Gewächshaus als Ort des Wachsens dar. Überhaupt äußert sich Berg mit der Resonanz auf die drei Tage der Ausstellung sehr zufrieden. Zur Vernissage seien rund 70 Gäste gekommen. Während des Konzerts, bei dem die Couchies aus Berlin Salon- und Swingmusik der 1920er und 1930er Jahre gespielt haben, waren es weitere 90. Interessierte haben sich außerdem am Samstagnachmittag und am Sonntag sowohl zum Frühstück als auch zu Kaffee und Kuchen eingefunden und anschließend ebenfalls die Ausstellung begutachtet. So sei mit zusammen 500 Gästen in etwa die Besucherzahl aus den Vor-Corona-Jahren erreicht worden.