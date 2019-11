Konzert : Werke von Schubert, Bach und Händel am Totensonntag

Bernkastel-Kues (red) Die Camerata Cusana (Foto) unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Lichter sowie Bariton Tobias Scharfenberger und Organist Josef Still gestalten das Konzert des Mosel Musikfestivals und der Michaels-Gesellschaft zum Totensonntag.

Tobias Scharfenberger singt Lieder von Franz Schubert, der Trierer Domorganist Josef Still spielt das Cembalokonzert in d-moll von Johann Sebastian Bach. Die Camerata Cusana begleitet die Werke und lässt außerdem das Concerto grosso in a-moll von Georg Friedrich Händel erklingen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Kirche St. Michael in Bernkastel. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt ab fünf Euro. Karten siehe Info rechts oder an der Tageskasse. Foto: Camerata Cusana