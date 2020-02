Konzert : Pianistin spielt Werke von Bach

Wittlich (red) Der Musikkreis Wittlich präsentiert am Samstag, 7. März, ab 19 Uhr die Konzertpianistin Alexandra Sostmann in der Synagoge Wittlich. Zum Repertoire der Künstlerin gehören Werke von Bach, Alexander Skrjabin und Sergej Prokofjew.

Sostmann studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei Prof. Volker Banfield und dem Bach-Interpreten Prof. Evgeni Koroliov sowie am Royal College of Music in London, wo sie ihr Studium mit dem Konzertexamen abschloss. Noch während ihrer Studienzeit gewann Alexandra Sostmann im Jahr 1998 den ersten Preis beim internationalen Kammermusikwettbewerb in Caltanissetta. Der Eintritt kostet 23 Euro. Schüler und Studenten zahlen sechs Euro. Karten siehe Info unten rechts.