Bildung : Kooperation mit Schulen – Naturpark Saar-Hunsrück als Klassenzimmer

Malborn/Züsch Wald und Wiese statt Klassenzimmer: Zum Konzept des Naturparks Saar-Hunsrück gehören auch Kooperationen mit Schulen, beispielsweise in Malborn und in Züsch.

Im Gebiet des Naturparks Saar-Hunsrück liegt auch der Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Beides sind Schutzgebiete, die zum Teil jedoch unterschiedliche Aufgaben und Ziele verfolgen. Im Nationalpark sollen ökologisch wertvolle Landschaften geschützt werden, indem man dort „Natur Natur sein lässt“ und möglichst wenig in die natürlichen Abläufe eingreift. Der Naturpark folgt dem Prinzip „Schützen durch Nützen“. Er animiert die Menschen dazu, ihre Kulturlandschaft – wie etwa Streuobstwiesen – nachhaltig zu pflegen, um sie so als Erholungsraum sowie als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage zu bewahren.

Die Auenland-Grundschule hatte in der Vergangenheit keinen pädagogischen Schwerpunkt gehabt. Die Lage im Naturpark habe den Ausschlag gegeben, mit der Organisation zusammenzuarbeiten. „Sie haben Ideen für tolle Projekte“, sagt sie. So gelange die Region auch ins Bewusstsein der Kinder. „Sie haben wahrgenommen, dass Heimat etwas Besonderes ist und sie in einer einzigartigen Region zu Hause sind“, sagt sie. „Bewusstsein zu entwickeln für ein Heimatgefühl, das ist eines unserer Ziele“, sagt Rettig-Jonas.

Die Kinder sind offensichtlich begeistert, auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie einige Vorhaben wie eine Fledermausexpedition abgesagt werden mussten. „Bei der Fledermaus hätte mich interessiert, was die essen“, sagt die acht Jahre alte Anna aus Malborn, die sich um den Garten an der Schule kümmert und an den Bachuntersuchungen teilgenommen hat. Der gleichaltrige Raffael aus Thiergarten geht gerne in den Wald und hat den Ausflug mit dem Förster in guter Erinnerung. „Wir haben Bäume gepflanzt“, sagt er. Für nächstes Jahr freut er sich darauf, einen Bauernhof zu besuchen.