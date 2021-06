Korrektur : Korrektur: Besichtigung der Burg Bruch

Falsche Darstellung: In unserem Bericht „Burgherrin oder Burgherr in Bruch gesucht“ (TV vom 24. Juni) war zu lesen, dass nur Pensionsgäste und Teilnehmer an standesamtlichen Trauungen die Burg betreten dürften.