Korrektur :

In der Volksfreund-Ausgabe vom 30. Juni wurde ein Foto von Werner Pelm abgedruckt. Es zeigt ein Feld mit Phacelia, auf deutsch Bienenfreund, in Pantenburg, und nicht wie berichtet in Manderscheid.



