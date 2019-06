Korrektur : Korrektur

Falsche Funktion: In unserem Bericht über die Gemeinderatssitzung in Morbach (TV vom 27. Juni) wurde Achim Zender als Erster Beigeordneter in der vergangenen Sitzungsperiode bezeichnet.

Das ist falsch. Erster Beigeordneter war Dietmar Thömmes.