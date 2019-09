Korrektur : Korrektur

Länger unterwegs: In unserem Artikel „Lob und Vorschläge für Wittlicher Shuttle“ in der Ausgabe vom 14./15. September hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das Shuttle Mathilde, das maximal fünf Fahrgäste plus Rollstuhl aufnehmen kann, fährt in der Zeit von 5 bis 20 Uhr, und nicht wie irrtümlich berichtet um 18 Uhr.

