Korrektur : Korrektur

Falscher Ort: In der Berichterstattung über den Förderkreis St. Nikolaus Monzel am 15. und am 17. Februar ist als Ortsangabe „Maring-Noviand“ erschienen. Der Förderkreis St. Nikolaus Monzel und die Kirche St. Nikolaus befinden sich jedoch in Osann-Monzel (Ortsteil Monzel).



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken