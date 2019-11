Korrekturen : Korrekturen

Ein Zentrum vergessen: In unserer Berichterstattung zum neuen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Wittlich in der TV-Ausgabe vom 14. November wurde in der Aufzählung der bestehenden die kardiologische Praxis der Median Kliniken GmbH vergessen.

Dabei handelt es sich um ein MVZ mit den Fachrichtungen Kardiologie sowie physikalische und rehabilitative Medizin. Der Hauptsitz ist in Traben-Trarbach. Eine Zweigpraxis befindet sich im Median Reha-Zentrum in Bernkastel-Kues in der Klinik Moselschleife. Die Einrichtung gibt es seit 2008. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.