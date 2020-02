Wittlich (red) DKMS Life veranstaltet am Freitag, 14. Februar, ab 13 Uhr das kostenlose Kosmetikseminar „Look good feel better“ für Krebspatientinnen in Therapie.

Der Workshop findet im Haus der Vereine, Kasernenstraße 37 in Wittlich statt. Anmeldung unter Telefon 0651/40551 oder per E-Mail an trier@krebsgesellschaft-rlp.de