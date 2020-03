Kostenpflichtiger Inhalt: Neubau oder Sanierung? : Kosten für das Vitelliusbad werden vorgestellt

Foto: TV/Christian Moeris 37 Bilder Technik, Innen- und Außenbereich: So sieht’s aus im Vitelliusbad.

Wittlich Die städtischen Gremien befassen sich mit dem Thema, das auch im Bauausschuss diskutiert wird. Der TV hat sich indes die Technik des Bads angesehen.



Auf dem Boden liegt abgeplatzter Putz, Rost ist an allen Ecken und Enden zu sehen, es tropft von Decken und aus Rohren, Holzstämme stützen eine Decke, die einzustürzen droht, Teile des Bereichs sind nicht mehr gefahrlos zugänglich und mit Flatterband abgesperrt: Im Technikraum des Vitelliusbads, der so etwas wie die Herz-Lungen-Maschine des Wittlicher Frei- und Hallenbads ist, liegt einiges im Argen. Zwar wurde in den vergangenen Jahren vieles dort ausgetauscht und auch modernisiert, doch auch das wird immer schwerer, wie Markus Müller von der Stadtverwaltung sagt. „Die Technik ist so alt,dass wir Ersatzteile teilweise nur noch gebraucht kaufen können.“

Nicht nur deshalb hat das Hallenbad seine Lebensdauer erreicht, ein Neubau scheint unausweichlich (der TV berichtete mehrfach). „Das Hauptproblem ist der Schwallwasserbehälter“, sagt Nadine Schmitt, stellvertretende Badbetriebsleiterin. Wenn dieser mal kaputt ginge, müssten beide Bäder zumindest für die Dauer Reparatur geschlossen werden, ergänzt Müller. In diesem Bereich wird das Wasser für die Bäder aufbereitet. Dass die Technik überhaupt noch funktioniere, sei ohnehin nur dem großen Einsatz von Badbetriebsleiter Thomas Berens und seinem Team zu verdanken, sagt Müller.

Info Die Sanierung des Vitelliusbads Das Wittlicher Hallenbad muss dringend saniert werden, eine Studie der Kommunalbau Rheinland-Pfalz hat aufgrund der vielen Schäden die praktische Nichtsanierbarkeit festgestellt. Daraufhin hat die Stadt ein Bäderstrategiekonzept in Auftrag gegeben, das bisher im Ergebnis den Neubau eines Kombibads empfiehlt. Die Gremien der Stadt Wittlich haben sich daraufhin dafür ausgesprochen. Die Stadt hatte am 20. Februar 2019 in einer Einwohnerversammlung die ersten Konzeptpläne vorgestellt. Demnach sollte unter anderem das künftige Kombibad ein Cabriodach über dem 25-Meter-Becken im Hallenbad bekommen. Aus den derzeit acht 50-Meter-Bahnen im Freibad sollten drei werden. Mit der Errichtung des Neubaus, der für 2020 bis 2023 vorgesehen war und dessen Zeitplan jetzt nicht mehr realisierbar ist, ist eine komplette Schließung des Bads von etwa zwei Jahren verbunden. Im Sommer 2019 hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die das Freibad in seiner jetzigen Form erhalten möchte. Die Begründung: Die Pläne zum Umbau des geplanten Vitelliusbades hätten bei weiten Teilen der Bevölkerung viel Unverständnis und Unmut erzeugt. Ihre Meinung: Das Freibad sei bei entsprechender Pflege noch mehrere Jahrzehnte nutzbar. Sollten die wenige Monate, nach langer Planung und Diskussion, präsentierten Pläne der Stadt realisiert werden, würde ein funktionsfähiges Freibad, das erst in einigen Jahrzehnten sanierungsbedürftig sei, entfernt werden und durch ein vollständig neues sogenanntes Kombibad ersetzt werden. Die Bürgerinitiative schlug daher vor, die Planungen zu ändern und das Freibad in der bisherigen Form und Größe zu erhalten. Die Stadt hat deshalb ein Gutachten zum Zustand des Freibads in Auftrag gegeben. Ergebnis: Es gibt große Mängel, die eine Restnutzungsdauer in Teilen gegen null laufen lässt.

Wird das Bad inklusive der arg in die Jahre gekommenen Technik neu gebaut, wird der Technikraum den Anforderungen der neuen Geräte angepasst „Man baut die Technik nicht in das Schwimmbad, sondern das Schwimmbad um die Technik herum“, sagt Müller.

Aber nicht nur die Technik der Bäder ist marode, auch im Hallenbad und im Freibad ist vieles reparaturbedürftig. So fehlt im Hallenbad die Schallschutzdecke, weil diese nach und nach von der Decke gefallen kam. Seitdem ist der blanke Beton an der Decke sichtbar, bunte Stoffsegel sollen den Geräuschpegel niedrig halten. Im Freibad, das derzeit fit gemacht wird für den voraussichtlich Mitte Mai beginnenden Freibadbetrieb, müssen fast fortlaufend Fliesen ausgetauscht und erneuert werden, von einem Bereich bröckelt der Beton ab. Die Sanierung des Vitelliusbads soll deshalb auch in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 17. März, ein Thema sein – falls die Sitzung nicht wegen des Coronavirus ausfällt. Dazu wird nochmals das Gutachten zum Zustand des Freibads (der TV berichtete, siehe Info) diskutiert. Darin war festgehalten, dass in allen Becken des Freibads im Wand- als auch im Bodenbereich großflächige Hohllagen im Fliesenbelag sind, die sich sowohl zwischen dem Estrich und dem Konstruktionsbeton als auch zwischen dem Fliesenkleber und dem Estrich befinden. Deshalb müsse bei der weiteren Nutzung der Becken mit immer schneller fortschreitenden Schäden in der Auskleidung gerechnet werden, Folgeschäden seien wahrscheinlich. Hinsichtlich der technischen Restnutzungsdauer der Freibadbecken kam der Gutachter zum Ergebnis, dass durch die umfangreichen Hohllagen in den Fliesen und die dadurch entstandenen Schäden „keine Restnutzungsdauer der Konstruktion mehr vorhanden ist“. Der Beton der Becken sei aktuell langfristig nicht beeinträchtigt, sofern die Schäden zeitnah beseitigt werden.

Wie lange geht das noch gut? Für die marode und in die Jahre gekommene Technik des des Vitelliusbades gibt es kaum mehr Ersatzteile. Foto: TV/Christian Moeris