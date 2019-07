Kultur : Kostenlose Kunstkataloge im Alten Rathaus

Wittlich Das Kulturamt der Stadt Wittlich bietet derzeit bis kommenden Sonntag, 14. Juli, kostenlose Kunstkataloge und Säubrenner-Artikel aus dem Archiv kostenlos zum Mitnehmen an. Am Bücherflohmarkt Interessierte sind eingeladen, im Foyer des Alten Rathauses am Wittlicher Marktplatz nach Herzenslust zu stöbern und sich schöne Drucksachen auszusuchen.

Gerne nehmen die Mitarbeiter im Gegenzug eine Spende für die Kulturarbeit in der Stadt Wittlich entgegen.