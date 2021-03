Bernkastel-Wittlich : Kostenlose Schnelltests ohne Voranmeldung ab Montag

Bernkastel-Wittlich Ab Montag, 8. März, können sich auch Bürger im Kreis Bernkastel-Wittlich mindestens einmal pro Woche mit einem kostenlosen Schnelltest auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus testen lassen. Unsere Zeitung erklärt, wo und wann Schnelltests angeboten werden.

Am Montag, 8. März, sind kostenlose Schnelltests in der Einheitsgemeinde Morbach in der Baldenauhalle möglich. Am Dienstag werden in der Schulsporthalle in Maring-Noviand in der VG Bernkastel-Kues Schnelltests angeboten. Am Mittwoch ist die VG Traben-Trarbach mit der Weinbrunnenhalle in Kröv dran. Am Donnerstag können sich Bürger in der VG Thalfang am Erbeskopf in der Festhalle Thalfang testen lassen. Am Freitag werden die Schnelltests in der VG Wittlich-Land in der Eifellandhalle Landscheid durchgeführt. In der Corona-Teststation in der Röntgenstraße in Wittlich werden ab Montag, 8. März, ebenfalls Schnelltests angeboten: Montags bis freitags von 7.30 bis 9.30 sowie von 16 bis 19 Uhr. Auch am Samstag können Bürger dort von 12 bis 14 Uhr kostenlose Schnelltests machen lassen.