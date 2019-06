Workshop : Auf Kräutersuche am Hunsrückhaus

Hilscheid (red) Das Hunsrückhaus am Erbeskopf veranstaltet am Samstag, 15. Juni, eine zweistündige Kräuterexkursion mit Biologe Christoph Postler. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Hunsrückhaus am Erbeskopf.

