Gesundheitswesen Ungewisse Zukunft: Krankenhaus-Schicksal beschäftigt Bernkastel-Kueser Stadtrat

Die aktuellen Pläne zur Umstrukturierung des Bernkastel-Kueser Krankenhauses werden sich auch auf die Stadt Bernkastel-Kues auswirken. In der Mosel-Stadt soll am Standort des Verbundkrankenhauses in Zukunft, so die ctt-Trägergesellschaft, eine „sektorenübergreifende Versorgungseinheit“ erhalten bleiben. Menschen mit leichten Erkrankungen sollen dort versorgt werden. Damit fallen im Vergleich zur aktuellen Situation Leistungen weg.