Veränderungen kommen Wie geht es mit dem Krankenhaus in Bernkastel-Kues weiter?

Alles wegen der aktuellen Gesundheitsreform: Um zu sparen und unwirtschaftliche Doppelstrukturen abzubauen, wird der Bernkastel-Kueser Standort des Verbundkrankenhauses Bernkastel-Wittlich tiefgreifend verändert. Die vor wenigen Jahren unterhalb des Krankenhauses, das in Trägerschaft der ctt ist, neu gebaute Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik bleibt erhalten. Der Altbau aber, in dem auch eine Notfallversorgung vorgehalten wurde, wird möglicherweise aufgegeben. Wie geht es nun weiter mit der medizinischen Versorgung an der Mosel? Und was wird aus dem alten Krankenhaus?