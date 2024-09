Neubau in Wittlich Krankenhaus sammelt Spenden, damit genug Platz für Schlaganfall-Patienten entsteht

Wenn das Blut ins Stocken gerät, zählt jede Sekunde. In kaum einer medizinischen Notlage ist Eile so sehr geboten wie bei einem Schlaganfall, erklärt Dr. Jörn Zeller, Chefarzt der Neurologie am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich. Eben wegen dieses Zeitdrucks braucht es im Akutfall ein freies Bett in der Schlaganfall-Station, der Stroke Unit. Und das fehlt derzeit nicht selten.