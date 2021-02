Gedenktag : Kranzniederlegung am Mahnmal in St. Paul

Kranzniederlegung am Mahnmal in St. Paul für die Zwangsarbeiter beim Autobahnbau Foto: TV/Wolfram Viertelhaus

Wittlich (red) Auch das Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus musste in diesem Jahr in veränderter Form geschehen. So legten am Holocaust-Gedenktag für das Emil-Frank-Institut Wittlich René Richtscheid und für den „Förderverein Autobahnkirche St. Paul“ Wolfram Viertelhaus einen Kranz am Mahnmal für die Zwangsarbeiter beim Bau der Autobahn von 1939 bis 1942 nieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken