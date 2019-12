Medien : Kreative Spiele in der Bücherei

Fotos: Carl Münzel. Foto: TV/Picasa

Wittlich (red) Kreativität und technisches Know-how waren bei den Bloxel-Workshops in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei gefragt. Die Elf- bis 17-Jährigen entwarfen zunächst eigene Spielszenarien, die sie nach einer Einführung in die Bloxels-App durch Alina Hansen eigenständig in ein Videospiel umsetzten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken