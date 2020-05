Kultur : Mai-Ausstellung wird verschoben

Morbach-Hinzerath Das Kreativhaus in Hinzerath ist derzeit geschlossen. Die traditionelle Mai-Ausstellung mit Werken von Bruni Kluss, Rüdiger Luckow und der Gastausstellerin Birgit Sagel, die vom 8. bis 17. Mai geplant war, wird auf einen späteren Termin verschoben.

Wer in der Zwischenzeit Werke der beiden Hinzerather Künstler sehen möchte, hat dazu in der Gärtnerei Berg in Morbach die Möglichkeit.