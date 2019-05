Kommunalwahl : Bei Rollstuhlfahrern packen Wahlhelfer mit an

Mit dem Rollstuhl ins Wahllokal: Das ist im Kreis Bernkastel-Wittlich nicht überall möglich. Foto: picture alliance/dpa/Angelika Warmuth

Bernkastel-Wittlich Im Kreis sind von 186 Wahllokalen 34 nicht barrierefrei. In den betroffenen Kommunen können behinderte Menschen aber mit Hilfe rechnen.

Beeinträchtigte Wähler haben es in Kleinich nicht einfach. Aufgrund der kleinteiligen Struktur mit verschiedenen Ortsbezirken muss die rund 700 Einwohner zählende Gemeinde für die anstehende Kommunal- und Europawahl sieben Wahllokale einrichten. Davon ist kein einziges barrierefrei, also für Rollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe zu erreichen. „Wir greifen für die Wahllokale auf unsere Gemeindehäuser zurück. Als diese gebaut worden sind, war Barrierefreiheit noch kein Thema“, sagt Ortsbürgermeister Burkhard Born. Im Ortsteil Kleinich zieht man deshalb mit den Wahlkabinen in den Kindergarten, wo lediglich eine Stufe von 14 Zentimetern zu überwinden ist. Beeinträchtigten Bürgern könne man dort hineinhelfen, so wie es auch in Götzeroth geübte Praxis ist. Dort lebt im Gegensatz zu anderen Kleinicher Ortsteilen eine Person im Rollstuhl, der beispielsweise bei Festivitäten von anderen Bürgern über drei Stufen geholfen wird und die so auch an Festen im Gemeindehaus teilnehmen kann, sagt Born. In den anderen Ortsteilen ist ihm kein Rollstuhlfahrer bekannt.

In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Wittlich sind die Kleinicher beim Thema fehlende Barrierefreiheit nicht alleine.

Extra Parkplätze für Behinderte Der Sozialverband VdK hat bei einem Wahllokalcheck zur Bundestagswahl 2017 festgestellt, dass lediglich 38 Prozent der Wahllokale über Behindertenparkplätze verfügen. Das sei erschütternd, weil die Wahlen häufig in Gemeindehallen oder Bürgerhäusern stattfinden, also Räumlichkeiten, die allen bürgern zugänglich sein sollten, sagt eine Sprecherin des Sozialverbandes in der VdK-Zeitung November 2017. Hier sei dringend Abhilfe geboten. Einzelne Nachfragen bei den Kommunen im Landkreis haben ergeben, dass die Verwaltungen dies offensichtlich nicht abfragen und deshalb keine Kenntnisse über die Verfügbarkeit von Behindertenparkplätzen an Wahllokalen haben. Die Stadt Wittlich ließ eine entsprechende Anfrage unbeantwortet.

Info Das sagt die Bundesvorsitzende Für Anita Reichert aus Hirzlei, stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter, ist die Situation im Kreis unbefriedigend. Jeder Beeinträchtigte soll in der Lage sein, ohne fremde Hilfe in ein Wahllokal zu gelangen. Alleine mit der Möglichkeit der Briefwahl sei es nicht getan. „Recht ist, in ein Wahllokal zu gehen und sein Wahlrecht auszuüben“, sagt sie.

Insgesamt seien 30 von 47 Wahllokalen in der VG barrierefrei, sagt Patrick Klippel von der Verwaltung der VG. Das sind lediglich 64 Prozent der Wahllokale. In zwei Wahllokalen in Brauneberg und Erden werde derzeit gearbeitet, damit diese am Wahltag barrierefrei seien. In einigen Wahllokalen seien allerdings nur ein oder zwei Stufen zu überwinden. Das Wahllokal Römerkastell in Neumagen-Dhron sei zwar ebenerdig zu erreichen, gelte aber wegen der zu steilen Neigung der Straße nicht als barrierefrei.

Mit dem Anteil von 64 Prozent an barrierefreien Wahllokalen liegt die VG Bernkastel-Wittlich deutlich unter dem landesweiten Schnitt. Nach einer Erhebung des Sozialverbandes VdK lag der Anteil an barrierefreien Wahllokalen in Rheinland-Pfalz bei der Bundestagswahl 2017 bei 79 Prozent. Auch in der VG Traben-Trarbach sieht die Statistik nicht viel besser aus: 23 von 34 Wahllokalen sind barrierefrei, das sind lediglich 67 Prozent der Wahllokale.

In den beiden Wahllokalen in Reil sind drei Stufen zu überwinden. Bei den vergangenen Wahlen habe es nicht einen Bürger gegeben, der das Lokal nicht erreichen konnte, sagt Ortsbürgermeister Rüdiger Nilles. „Wenn jemand kommt, der das nicht schafft, geht der Wahlvorstand mit ihm in den Jugendclub. Der ist barrierefrei.“

In der VG Wittlich-Land mit ihren insgesamt 45 Wahllokalen sind die Bedingungen für beeinträchtigte Personen deutlich besser. „Bis auf Platten sind alle Wahllokale barrierefrei“, sagt Beate Hasenstab von der Verwaltung der VG Wittlich-Land. Und auch dort hätte es mit dem barrierefreien Ausbau beinahe noch bis zum Wahltermin geklappt. Zuerst sei eine einfache Lösung für die zwei Stufen zum Gemeindehaus angestrebt gewesen, sagt Ortsbürgermeisterin Dorothea Kuhnen. Doch dann habe man sich im Plattener Gemeinderat für eine dauerhafte Lösung entschieden, die sich aufgrund der notwendigen Ausschreibungen nicht bis zum Wahltermin realisieren lässt.

Ideal ist es in der Stadt Wittlich. Dort sind laut Pressesprecher Rainer Stöckicht alle 13 Wahllokale barrierefrei, drei davon befinden sich im Stadthaus und sind per Aufzug erreichbar.

In der VG Thalfang sind sechs Wahllokale von 24 Wahllokalen nicht barrierefrei. Hier sind die Wahllokale trotzdem für alle Bürger erreichbar, wie in Etgert, wo es laut Ortsbürgermeister keine Rollstuhlfahrer gibt. Für Rollatorfahrer sei die eine Stufe zum Wahllokal kein Problem, sagt er. In Dhronecken steht eine Rampe zur Verfügung, die bei Bedarf angelegt werden kann, sagt Ortsbürgermeister Detlef Jochem.